Техеран: Ормузкият проход е затворен само за САЩ, Израел и съюзниците им

Ормузкият проток е затворен само за Израел, Съединените щати и техните съюзници. Останалите могат да преминават свободно, заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи, предаде Ройтерс.

"Всъщност протокът е отворен. Затворен е само за танкери и плавателни съдове, принадлежащи на нашите врагове. Тези, които ни атакуват и техните съюзници", посочи Арагчи в интервю за американската кабелна телевизия MS Now, съобщава БНР

Министъът увери, че няма проблем с новоизбрания върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей. Изказването му дойде в отговор на твърденията на американския министър на войната Пийт Хегсет, който заяви вчера, че Хаменей е бил ранен и обезобразен. Появиха се и твърдения, че бил в кома.