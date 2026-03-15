Най-малко петима загинаха в събота при масирани руски въздушни удари в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко петима души са загинали при масирани руски въздушни удари в Украйна в събота, съобщиха украинските власти. Основна цел на атаките е била енергийната инфраструктура в Киевска област, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X), цитиран от Ройтерс.

По думите му при атаката са използвани около 430 дрона и 68 ракети, като удари са били нанесени и в регионите Суми, Харков, Днипро и Миколаев. Засегнати са също жилищни сгради, училища и предприятия.

Повечето от ракетите са били прехванати от украинската противовъздушна отбрана, пише БТА.

В Запорожие е бил ударен жилищен квартал, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров. Един човек е загинал, а 18 души са ранени, сред които и двама непълнолетни. Според Федоров при атаката са засегнати 12 жилищни блока и 12 частни къщи, като спасителните екипи продължават да издирват хора под отломките.

В Киевска област са загинали четирима души, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Микола Калашник. Най-малко 15 души са ранени, а щети са регистрирани в четири района.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че вследствие на руските удари електрозахранването е прекъснато в шест региона на страната.

„Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия изток, за да причини още по-големи разрушения тук, в Европа, в Украйна“, заяви Зеленски и призова съюзниците на страната да увеличат производството на системи за противовъздушна отбрана.

Полша вдигна изтребители

Заради атаката Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз, вдигна изтребители за защита на своето въздушно пространство. Полските военни съобщиха, че не са установени нарушения на въздушните граници на страната.

От началото на войната, продължаваща вече повече от четири години, руските въоръжени сили многократно атакуват украински градове, разположени далеч зад фронтовата линия.

Руски съобщения за украински атаки

Междувременно руските власти съобщиха, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове нефтопреработвателно предприятие и пристанище в южната руска област Краснодар през нощта срещу събота.

При обстрела на пристанище Кавказ са били ранени трима души, съобщиха регионалните власти в публикация в „Телеграм“. Повредени са били сервизен кораб и пристанищна инфраструктура. Пристанището се използва за претоварване на зърно и втечнен природен газ и се намира в Керченския проток, срещу украинския полуостров Крим, анексиран от Русия през 2014 г.

Отделно съобщение на властите посочва, че след удар с дрон е избухнал пожар в нефтопреработвателния завод „Афипски“ (Afipsky).

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарска област.