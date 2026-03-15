Великобритания дава до 40 хил. паунда на нелегални мигранти, за да напуснат страната

Великобритания ще дава до 40 хил. паунда на семейства от нелегални мигранти, за да напуснат доброволно страната.

Този месец в сила влиза промяна в правилата за миграция. Така престоят на бежанци в островната страна ще бъде намален от 5 на 2,5 години. Ако тези хора все още се нуждаят от защита и в родната им страна конфликтът продължава, защитеният им статут ще бъде подновен. В противен случай ще бъдат върнати у дома, съобщава NOVA.

Според данните на властта в Обединеното кралство над 10 млрд. паунда публични средства се дават за обгрижване на хилядите мигранти, които всяка година се настаняват в страната. Над 310 хил. са украинците, живеещи в страната на специална визова система. Има и една от най-големите ирански общности в страната.

Затова е взето решение на всеки член от семейство бежанци да се дават по 10 хил. паунда, или максимално до 40 хил. в едно семейство, за да напуснат те страната.