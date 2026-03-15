ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киприан: Важно е младите да опознаят силата, хармо...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22470545 www.24chasa.bg

Гутериш предупреди за риск от опустошение в Южен Ливан след израелските удари

3056
Антониу Гутериш Снимка КМГ

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антониу Гутериш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан и предупреди за риск от нова ескалация, след като приключи визитата си на солидарност в Бейрут, предаде ТАСС.

По време на посещението си ръководителят на ООН заяви, че е потресен от мащаба на разрушенията в страната.

„Станахме свидетели на мащабни разрушения в Ливан и се опасявам, че южната част на страната може да се превърне в безжизнена пустиня, а южните предградия на Бейрут да бъдат подложени на нови бомбардировки, които да доведат до пълното им разрушение“, заяви Гутериш, цитиран от правителствената пресслужба.

Той подчерта, че военната ескалация е довела до нарушаване на суверенитета на Ливан и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

„Полагаме големи усилия, за да спрем тази война“, добави генералният секретар на ООН, цитиран от БТА.

В същото време Гутериш призова шиитското движение Хизбула да спазва решението на ливанското правителство за концентриране на всички оръжия в ръцете на държавата, като част от усилията за възстановяване на държавния контрол и стабилността в страната.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел