Гутериш предупреди за риск от опустошение в Южен Ливан след израелските удари

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антониу Гутериш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан и предупреди за риск от нова ескалация, след като приключи визитата си на солидарност в Бейрут, предаде ТАСС.

По време на посещението си ръководителят на ООН заяви, че е потресен от мащаба на разрушенията в страната.

„Станахме свидетели на мащабни разрушения в Ливан и се опасявам, че южната част на страната може да се превърне в безжизнена пустиня, а южните предградия на Бейрут да бъдат подложени на нови бомбардировки, които да доведат до пълното им разрушение“, заяви Гутериш, цитиран от правителствената пресслужба.

Той подчерта, че военната ескалация е довела до нарушаване на суверенитета на Ливан и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

„Полагаме големи усилия, за да спрем тази война“, добави генералният секретар на ООН, цитиран от БТА.

В същото време Гутериш призова шиитското движение Хизбула да спазва решението на ливанското правителство за концентриране на всички оръжия в ръцете на държавата, като част от усилията за възстановяване на държавния контрол и стабилността в страната.