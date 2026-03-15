За първи път от 7 години американското знаме бе издигнато пред посолството във Венецуела

За първи път от точно седем години САЩ отново издигнаха знамето си пред посолството си във Венецуела, предаде Франс Прес. „Започна нова ера“, заяви в събота новият главен пратеник на САЩ във Венецуела Лаура Догу. Същевременно тя публикува в онлайн услугата „Екс“ (X) снимка, на която се вижда как американското знаме се издига пред посолството. Това се случило „точно седем години след свалянето му“ на 14 март 2019 г., подчерта Догу.

Тогава Венецуела прекъсна дипломатическите си отношения със САЩ, защото Вашингтон отказа да признае преизбирането на президента Николас Мадуро през 2018 г. След затварянето представителството на САЩ във Венецуела се намираше в американското посолство в колумбийската столица Богота.

Президентът Мадуро беше заловен от САЩ

Левият президент Мадуро беше заловен през януари по време на военна операция на САЩ в Каракас и откаран в Ню Йорк. Там ще бъде съден за „наркотероризъм“.

След залавянето на Мадуро американският президент Доналд Тръмп заяви, че Венецуела вече е под контрола на САЩ. В началото на този месец двете държави официално възстановиха дипломатическите си отношения. През последните седмици Вашингтон също така облекчи санкциите си срещу Венецуела, пише БТА.

В момента Венецуела се ръководи от временният президент Делси Родригес, която беше похвалена от Тръмп като „фантастична“. Родригес беше вицепрезидент по време на мандата на Мадуро и беше назначена за временен държавен глава от Върховния съд на страната след неговото задържане. Подкрепата на Тръмп за Родригес е удар за консервативната лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.