САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетна катастрофа над Ирак

Министерство на отбраната на САЩ съобщи имената на шестимата американски военнослужещи, загинали при самолетна катастрофа над Ирак, предаде Ройтерс.

Военните са били на борда на самолет за въздушно презареждане KC-135, който е подпомагал американските военни операции срещу Иран.

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет. Военните уточниха, че катастрофата не е резултат нито от вражески огън, нито от т.нар. приятелски огън, като причините за инцидента все още се разследват, пише БТА.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое преди дни отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак. В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.

Трима от загиналите военнослужещи са били част от 6-о крило за въздушно зареждане, базирано във военновъздушната база Макдил край Тампа, щата Флорида:

Джон А. Клинър, майор, 33 г., от Обърн, щата Алабама;

Ариана Г. Савино, капитан, 31 г., от Ковингтън, щата Вашингтон;

Ашли Б. Пруит, технически сержант, 34 г., от Бардстаун, щата Кентъки;

Другите трима военни са служили в 121-во крило за въздушно зареждане към Националната гвардия на военновъздушната база Рикенбакър в Кълъмбъс, щата Охайо:

Сет Р. Ковал, капитан, 38 г., от Мърсвил, щата Индиана;

Къртис Дж. Ангст, капитан, 30 г., от Уилмингтън, щата Охайо;

Тайлър Х. Симънс, технически сержант, 28 г., от Кълъмбъс, щата Охайо.

Разследването на инцидента продължава.