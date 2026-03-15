Край на хартиените документи, дигиталната идентичност на Гърция става валидна в целия ЕС

Гърция ускорява прехода към пълна дигитализация на личните документи, подготвяйки се за официалното въвеждане на Европейския дигитален портфейл (EUDI Wallet). До края на 2026 г. досегашното приложение Gov.gr Wallet ще бъде трансформирано в мощен международен инструмент, който ще промени начина, по който гърците пътуват, идентифицират се и ползват услуги в целия Европейски съюз.

Основната разлика с настоящата система е трансграничната валидност. Докато сегашното цифрово ID е валидно само на територията на Гърция, новият портфейл ще позволява на гражданите да доказват самоличността си пред държавни органи, банки и мобилни оператори във всяка една страна членка на ЕС.

„Това не е просто приложение, а личен дигитален сейф", коментират експерти от Министерството на дигиталното управление. Чрез него гърците ще могат да наемат автомобил в Германия, да отворят банкова сметка в Испания или да се запишат в университет във Франция, без да носят папки с физически документи и легализирани преводи.

Освен познатите лична карта и шофьорска книжка, платформата ще включва, дипломи и лицензи за работа. Електронни рецепти и медицинска история, достъпни при спешни случаи в чужбина. Възможност за подписване на договори и официални заявления с пълна правна стойност директно от смартфона. Интеграция с банкови услуги за бързи и сигурни трансакции.

Една от най-важните иновации е защитата на личните данни. Гражданите ще имат пълен контрол върху това какво споделят. Например, при проверка за пълнолетие в клуб или магазин, портфейлът ще генерира потвърждение „Над 18 години", без да разкрива точната рождена дата или адреса на притежателя.

Гърция вече участва активно в европейския проект "Aptitude", който тества използването на дигитални документи в секторите на въздухоплаването и фериботния транспорт. Целта е до ноември 2026 г. всеки гражданин, притежаващ новата биометрична лична карта, да може лесно да активира своя европейски портфейл.

Правителството призовава гражданите, които все още използват старите образци лични карти, да планират подмяната им, тъй като биометричните данни са задължително условие за високата степен на сигурност на новия дигитален инструмент.