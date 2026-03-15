Гражданите на Конго ще избират президент днес, очаква се нова победа на Сасу Нгесо

Днес в Конго се провеждат президентски избори, като анализаторите очакват нова победа на дългогодишния държавен глава Денис Сасу Нгесо, предаде Ройтерс.

82-годишният президент се кандидатира срещу шестима малко известни претенденти, никой от които не се възприема като реален съперник. Няколко опозиционни партии бойкотират вота, тъй като поставят под съмнение честността на изборния процес. Двама от най-известните опозиционни лидери са в затвора, а други се намират в изгнание, припомня БТА.

Избирателните органи в страната са доминирани от лица, свързани с управляващата Конгоанска работническа партия, което допълнително засилва съмненията на опозицията за равнопоставеността на вота.

"Опозицията е фрагментирана и няма силна, емблематична фигура", заяви Ремаджи Хоинати от Института за изследвания в областта на сигурността в Претория. "Възможно е да има умора сред избирателите, но това няма да повлияе на шансовете на Сасу", добави той.

Правозащитни организации твърдят, че политическото пространство в страната се е свило през последните години, като се аргументират с арести на активисти и спиране на дейността на политически партии. Премиерът Анатол Колине Максосо отхвърли обвиненията, като заяви, че надзорните органи ще гарантират прозрачни и честни избори.

Някои жители на столицата Бразавил обаче изразяват скептицизъм относно възможността за промяна. "Това са избори, чийто резултат е известен предварително. Не очаквам нещата да се подобрят", каза Фредерик Нку, безработен жител на града.

Сасу Нгесо дойде на власт през 1979 г. и управлява почти без прекъсване, с изключение на петгодишен период през 90-те години. В предизборната си кампания той обеща да продължи досегашната политика, като ускори проектите за развитие и разшири достъпа до образование и професионално обучение.

Повече от 3,2 милиона избиратели са регистрирани за участие във вота. Предварителните резултати се очаква да бъдат обявени между 48 и 72 часа след приключването на гласуването.

Икономиката на страната, силно зависима от петролната индустрия, се стабилизира през последните години след продължителен спад. Според данни на Световната банка обаче около 52 процента от приблизително 6,1 милиона жители на страната живеят под прага на бедността.