В Иран са задържани 20 души по подозрение в сътрудничество с израелското разузнаване

2456
В Иран са задържани 20 души по подозрение в сътрудничество с израелското разузнаване. Снимка Архив

Иранските правоохранителни органи задържаха в град Урмия (административен център на провинция Западен Азербайджан в северозападната част на страната) 20 души по подозрение в шпионаж и сътрудничество с израелските специални служби, съобщи агенция Taсним, предаде Ройтерс.

Както заяви прокурорът на провинцията, силите за сигурност са разкрили и ликвидирали няколко мрежи от наемници, свързани с Израел. "Тези лица са сътрудничили на ционисткия враг, като са му предавани данни за разположението на военни, полицейски и други обекти, осигуряващи сигурността", цитира агенцията думите му.

Посочва се, че всичките 20 заподозрени са били задържани въз основа на съответните съдебни заповеди. В момента тече разследване, предаде БТА.

Израел започна нов етап от своята офанзива срещу Иран, насочвайки ударите си срещу контролно-пропускателни пунктове въз основа на информация от информатори на място, съобщи миналата седмица за Ройтерс източник, запознат с военната стратегия на Израел.

Още от Свят

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел