ОАЕ съобщиха за нова иранска ракетна атака

Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха за нова ракетна атака днес сутринта, ден след като Иран призова за евакуация на три големи пристанища в ОАЕ, заплашвайки за първи път активи на съседна държава, които не принадлежат на САЩ, информира Асошиейтед прес.

Техеран обвини САЩ, че са използвали "пристанища, докове и укрития" в ОАЕ, за да нанесат удари по остров Харг, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол, без да предостави доказателства за твърденията си.

Властите на ОАЕ призоваха гражданите да останат на безопасни места, предаде БТА.