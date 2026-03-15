Балканска следа в кървавия трилър на Халкидики, венчална халка и черна блуза са ключовите улики за жертвата

Разследването на бруталното убийство на полуостров Касандра навлезе в решаваща фаза, като основните хипотези на гръцката полиция вече сочат към възможна българска или сръбска връзка. Случаят, който медиите в Гърция наричат „Трилърът в Пефкохори", държи местните жители и туристическия бранш в напрежение.

Предаването „Светлина в тунела" изнесе нови смразяващи детайли, които превърнаха разследването в международна операция. На ръката на жертвата е намерена златна венчална халка, а тялото е било облечено с черна блуза. Шокиращ детайл са открити хартиени късове в устата на жената.

След излъчването на предаването вълната от зрителски сигнали и нови разкрития предоставиха допълнителни детайли, които стесняват кръга около самоличността на жертвата и профила на извършителя.

Потвърдено е, че халката е класически модел, но се изследва за специфичен печат на златар от Северна Гърция или съседна страна, което би потвърдило произхода на покупката. Постъпили са сигнали за автомобил с чуждестранна регистрация, забелязан в района на Пефкохори в края на октомври 2025 г. в необичайно време. Одеялото, намерено в куфара, е с характерен десен, който често се среща в домакинствата в по-планинските райони на Балканите.

Разследващите проверяват две конкретни жени, обявени за изчезнали през есента на 2025 г. Едната е работила в сферата на услугите в Солун, а другата е била туристка на Халкидики.

Интерпол и гръцката полиция вече обработват данни за две жени от България и Сърбия, чието изчезване съвпада по време и профил с находката. ДНК резултатите, които се очакват в следващите дни, ще бъдат решаващи за това дали този „кървав трилър" най-накрая ще има име на жертва.

Огледът показва, че престъплението е извършено с изключителна жестокост и методичност. Жертвата е открита със завързани крайници, а тялото е разчленено с хирургическа прецизност, преди да бъде поставено в куфара.

Експертите оценяват, че фаталният край е настъпил преди поне 4 месеца – около октомври-ноември 2025 г. Властите вече изискват записи от охранителни камери на пътните артерии към Касандра от този период.

Поради липсата на съвпадение в гръцката база данни в случая е включен Интерпол.

Зловещата находка бе направена на 26 февруари от работници.