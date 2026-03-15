Токсичен черен дъжд падна в Техеран

Облаци от токсичен дим, изпуснати в атмосферата след американско-израелските въздушни удари по ирански нефтени съоръжения, се върнаха опасно на Земята под формата на "черен дъжд", което накара международните здравни власти да предупреждават за сериозни рискове за населението, предаде Асошиейтед прес.

Жителите на Техеран се оплакаха миналата седмица от парене в очите и затруднено дишане, когато тъмните и мазни валежи паднаха близо до иранската столица, след като бяха ударени няколко депа за гориво и рафинерия, предаде БТА.

Стълбове от тъмен дим бяха наблюдавани и в други части на региона през двете седмици на войната, тъй като Иран отвърна на американско-израелските въздушни удари, изстрелвайки дронове и ракети по нефтените и газовите съоръжения на съседите си в Персийския залив.

Според експерти дъждът отмива опасните химикали от атмосферата за сравнително кратко време, но хората, изложени на черен дъжд, трябва да вземат предпазни мерки, за да избегнат краткосрочни и дългосрочни рискове за здравето.

Черният дъжд се образува, когато сажди, пепел и токсични химикали се смесват с водни капчици в атмосферата, а след това падат обратно на Земята, когато вали дъжд. Често се среща след пожари в нефтопреработвателни заводи или нефтени находища, а също така може да бъде причинен от горски пожари, вулканични изригвания и промишлено замърсяване.

В Иран микроскопичните сажди са се образувала при непълно изгаряне на въглеводородите в горивото, казват експертите. Изгарянето на нефт също образува съединения, наречени полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), както и токсични газове като серен диоксид и азотни оксиди, които причиняват киселинен дъжд, каза Питър Адамс, професор по гражданско и екологично инженерство в Университета Карнеги Мелън.

Микроскопичните сажди, чиито частици са около 40 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм, може да заседнат дълбоко в белите дробове и да попаднат в кръвообращението, причинявайки дихателни и сърдечни проблеми, които могат да доведат до преждевременна смърт, заявиха експерти. Излагането на ПАВ може да повиши риска от рак.

В Иран Световната здравна организация и здравните и екологичните власти на страната посъветваха хората да останат на закрито и да носят маски. Те предупредиха, че валежите са силно киселинни и могат да изгорят кожата и да причинят увреждане на белите дробове.

"Определено можем да очакваме остри последици за здравето от събитие като това", заяви В. Фей Макнил, професор по химическо инженерство в Колумбийския университет, специализирана в атмосферна химия.

Дори обичайните случаи на замърсяване на въздуха могат да предизвикат здравословни проблеми и да доведат до повече хоспитализации, особено сред възрастните хора, децата и хората, които вече имат здравословни проблеми, каза тя. "Но това е по-високо ниво, така че вероятно в момента има здравословни проблеми заради него."

Някои иранци се страхуват, че замърсеният дъжд, който съдържа и тежки метали, може да замърси резервоарите за питейна вода и водните пътища.

Обикновено отнема само няколко часа, за да изгорят резервоарите за гориво. Но – както се случи в Кувейт по време на войната в Залива преди 25 години – нефтените полета могат да горят с месеци, каза Адамс.

При пожари, които изгарят по-бързо, по-голямата част от саждите и химикалите ще се разпръснат с вятъра и ще бъдат отмити от атмосферата за около три до седем дни, каза Адамс.

Според него за хората,намиращи се непосредствена близост до такива пожари "това е истинска катастрофа".