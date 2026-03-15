Задържаха двама за притежание на наркотици в Лом

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Премиерът на Белгия призова ЕС да преговаря с Русия за прекратяване на войната в Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер СНИМКА: Инстаграм/@bartdewever1

Премиерът на Белгия Барт де Вевер призова Европейския съюз (ЕС) да започне преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

"Тъй като не сме в състояние да сплашим (руския президент Владимир) Путин чрез доставки на оръжие за Украйна и не можем да го принудим да се подчини икономически без подкрепата на Съединените щати, остава само един метод: да се постигне споразумение“, заяви той пред белгийския вестник "Л'Eко".

Да се принуди Русия да се подчини е възможно само със "100-процентна подкрепа от страна на Съединените щати", заяви Де Вевер. Въпреки това, според него, САЩ не стоят изцяло на страната на Украйна и понякога изглеждат "по-близо до Путин", отколкото до Киев, пише БТА.

Белгийският премиер призова ЕС да получи мандат от своите държави членки, за да преговаря с Русия. "Без мандат да отидем в Москва и да преговаряме там, ние няма да седнем на масата за преговори, на която американците ще притискат Украйна да приеме споразумение. И вече мога да кажа, че това ще бъде лошо споразумение за нас", продължи Де Вевер.

Белгийският премиер Барт де Вевер СНИМКА: Инстаграм/@bartdewever1

