Южна Корея ще разгледа внимателно искането на Тръмп за военни кораби в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентската администрация на Южна Корея съобщи, че ще разгледа внимателно призивите на американския президент Доналд Тръмп към съюзниците да изпратят военни кораби за осигуряване на безпроблемния трафик в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

"Ние ще поддържаме тясно сътрудничество със САЩ по този въпрос и ще вземем решение след внимателно разглеждане", заяви канцеларията на президента в изявление.

Докато глобалната тревога относно цените и доставките на петрол нараства, Тръмп заяви вчера, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток "отворен и безопасен". В отговор Великобритания заяви, че обсъжда със съюзниците си "редица варианти" за осигуряване на безопасността на корабоплаването, пише БТА.