Делян Пеевски поведе листата на ДПС в Благоевград

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Пожар избухна в нефтено съоръжение в Краснодарския край на Русия, след като отломки от свален дрон паднаха върху него. СНИМКА: Пиксабей

Пожар избухна в нефтено съоръжение в Краснодарския край на Русия, след като отломки от свален дрон паднаха върху него, съобщиха руските власти, предаде Ройтерс.

Според предварителните данни няма жертви. Повреденото нефтено съоръжение се намира близо до Тихорецк, където украински дронове удариха нефтена помпена станция в четвъртък. Пожарът беше потушен в петък, пише БТА.

Властите не уточниха дали става въпрос за същото съоръжение. Тихорецк е един от най-големите петролни хъбове  в Южна Русия и е единственият маршрут за доставка на петролни продукти до ключовото черноморско пристанище Новоросийск.

Атаката беше последната от серия удари с дронове върху енергийната и пристанищна инфраструктура на региона.

