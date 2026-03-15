Китай ще модернизира навигационната система „Бейдоу“

Снимка: Китайска медийна група

Китай планира да извърши обновяване на навигационната система „Бейдоу" чрез оптимизация на работата на спътниците в орбита. Това съобщи Службата за управление на китайската сателитна навигационна система. Целта е да се повиши качеството и надеждността на предоставяните услуги.

Обновяването включва корекции в оперативното състояние на част от спътниците, както и засилено координиране, тестване и мониторинг на системата. Това ще гарантира стабилна работа и по-добро потребителско изживяване.

В момента системата „Бейдоу" разполага с 50 действащи спътника. Тя осигурява глобална точност на позициониране под 10 метра, точност на измерване на скоростта под 0,2 метра в секунда и времева точност до 20 наносекунди, пише КМГ. Технологията вече е широко интегрирана в икономическото и социалното развитие на Китай, като предоставя високоточни услуги за позициониране, навигация и синхронизация на времето.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

