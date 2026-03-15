На 13 март в Ню Йорк се проведе глобалният диалог „Китай през пролетта". Събитието беше организирано от Китайската медийна група с основна тема „Развитието на Китай носи възможности за света". В него участваха близо сто представители на бизнеса, академичните среди и медиите от Китай и Съединените щати. С това беше дадено начало на серия от подобни международни събития, които ще се проведат по целия свят.

Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн заяви във видеообръщение, че като важен прозорец за наблюдение на Китай в новата ера, сесиите на ОСНП и на НК на КНПКС отново привличат вниманието на света. На тазгодишните заседания бяха приети важни документи, включително програмата за 15-ия петгодишен план. Планът за висококачественото развитие на Китай също така предоставя нов „списък с възможности" за света. По време на двете сесии китайският председател Си Дзинпин подчерта необходимостта от разширяване на високото ниво на отваряне към света, активно разширяване на глобалните пазари и по-добро свързване с международната икономическа циркулация. Китайската медийна група е готова да използва своите предимства като международна първокласна интегрирана медийна платформа и чрез глобалната си мрежа – включително 85 езика, 192 задгранични офиса и мултимедийната платформа CGTN – да подпомага по-доброто споделяне на резултатите от китайската модернизация със света и да споделя новите възможности на висококачественото развитие на Китай с приятели от цял свят.

Сие Фън, посланик на Китай в САЩ, заяви, че светлите перспективи на китайската модернизация стават все по-достъпни и внасят повече сигурност и стабилност в света. Двигателят на развитието на китайската модернизация продължава да служи като важна опора за глобалния икономически растеж. Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете страни, ако и двете страни се придържат към взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество, Китай и САЩ могат да изградят правилния начин за съвместно съществуване в новата епоха, да насърчават стабилното, здравословно и устойчиво развитие на двустранните отношения и да носят ползи за двата народа и за света, пише КМГ.