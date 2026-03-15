Севернокорейски хакери мамят европейски компании

Севернокорейски агенти, представящи се за дистанционни ИТ специалисти, са успели да се внедрят в повече от 300 американски компании в периода между 2020 и 2024 г., показват данни на Министерството на правосъдието. Според оценките чрез тази схема режимът в Пхенян е спечелил поне 6,8 милиона долара.

Схемата обикновено започва с кражба или придобиване на чужда самоличност. Често се използват изоставени профили в LinkedIn, които биват хакнати или дори наети срещу заплащане от истинските им собственици. След това се създават фалшиви автобиографии и документи за самоличност, а други участници в мрежата предоставят препоръки в социалната мрежа, за да изглежда кандидатът достоверен, пише "Файненшъл таймс".

Според киберексперти тази практика се свързва почти изцяло с режима на Ким Чен-ун, който през последните години е развил мащабни измамни операции с цел да набавя чуждестранна валута. Т.нар. „фалшиви работници" се превръщат в нов инструмент за печелене на средства за държавата.

Киберекспертът Джейми Колиър посочва пред изданието, че процесът по наемане на служители рядко се разглежда като въпрос на сигурност. Именно тази слабост в системите на компаниите позволява на подобни агенти да се възползват. Той дори разказва за случай, в който след като предупредили клиент, че един от служителите му всъщност е севернокорейски агент, реакцията била: „Сигурни ли сте? Той е един от най-добрите ни работници."

Явлението вече започва да се разпространява и в Европа. Според информацията севернокорейски мрежи са създали така наречените „ферми за лаптопи" във Великобритания, откъдето се поддържа дейността на фалшивите служители.

За да преминат успешно през дистанционните интервюта за работа, агентите използват изкуствен интелект. С негова помощ създават дигитални маски, аватари и видеофилтри, които им позволяват да изглеждат като реални кандидати по време на онлайн разговори.