Тръмп: САЩ няма нужда от помощта на Украйна за войната в Иран

Съединените щати не се нуждаят от помощта на Украйна, за да противодействат на дроновете в Близкия изток. Това заяви Президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за "Фокснюз". По този начин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за съдействие срещу иранските безпилотни апарати.

„Нямаме нужда от тяхната помощ в отбраната срещу дроновете. Ние знаем повече за дроновете от всеки друг. Всъщност имаме най-добрите дронове в света", заяви Тръмп и добави, че „последният човек, от чиято помощ се нуждаем е Зеленски".

Коментарите на Тръмп дойдоха след изявления на Зеленски, че САЩ са поискали подкрепа за защита срещу иранските дронове „Шахед" в Близкия изток. Украинският президент съобщи, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да бъдат изпратени украински специалисти. По-късно той каза пред "Ню Йорк Таймс", че Киев е изпратил прехващащи дронове и екип от експерти, които да помогнат за защитата на американски военни бази в Йордания.

Според публикация на "Политико" украински представители са водили разговори със страни от Персийския залив и със Съединените щати, като са предложили украинския опит и технологии за борба с дронове срещу ирански атаки. В замяна Киев се е надявал да получи финансова подкрепа и да укрепи позициите си във взаимоотношенията с Белия дом.

Зеленски коментира думите на Тръмп като „риторика", подчертавайки, че Украйна продължава да работи със САЩ по военни доставки. Той благодари на Вашингтон за възможността страната му да закупува оръжия чрез програмата Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), като уточни, че сред тях са системи HIMARS и ракети за Patriot.

В същото време Тръмп заяви, че е много по-трудно да се постигне споразумение със Зеленски, отколкото с руския президент Владимир Путин.

„Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете му да сключи сделка, защото Путин е готов", каза той, след като бе запитан за критиките на световни лидери относно решението на САЩ да облекчат санкциите върху руския петрол с цел ограничаване на ръста на световните цени.

Междувременно Зеленски заяви в интервю за Си Ен Ен, че Русия доставя на Иран дронове „Шахед", които впоследствие се използват при атаки срещу американски и израелски цели. Украинският президент съобщи също, че държави от Близкия изток са поискали от Киев да сподели опита си в прихващането на тези безпилотни апарати след масирани атаки. Според него украински експертни екипи вече са изпратени в три държави в региона.