Украйна иска пари и технологии в замяна на помощта си за страните от Близкия изток в защитата им срещу иранските дронове камикадзе, заяви президентът Володимир Зеленски, след като Киев изпрати специалисти в четири държави от региона, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви пред медиите, че всеки от изпаратените в Близкия изток екипи се състои от десетки специалисти. Те ще могат да извършват експертни оценки и да демонстрират как трябва да функционират системите за защита срещу дронове, пише БТА.

Украинският президент добави, че подновяването на транспорта на петрол по нефтопровода "Дружба" се равнява на отмяна на санкциите срещу Русия.

Унгарските експерти са напуснали Киев, без да получат разрешение да огледат петролопровода "Дружба", за да изяснят дали е повреден, предаде ТАСС, като цитира информация на унгарски медии. Агенцията припомня, че унгарският външен министър Петер Сиярто обвинява украинските власти, че блокират работата на тръбопровода по политически причини, като се опитват да подкопаят позициите на сегашното правителство и да помогнат на опозиционната партия ТИСА на предстоящите избори.