Израел предлага да произвежда системата “Железен купол” в Германия

Израел предложи да помогне на Германия в подсилването на защитата ѝ чрез производство на системата за противовъздушна отбрана “Железен купол” на германска територия, съобщи “Джерузалем пост”.

В интервю за германския вестник “Билд” представителят на компанията “Рафаел” - производител на “Железен купол” - Ювал Щайниц, обясни, че системата е значима при защитата на Израел и има потенциал да пази и Европа.

“Ще бъдем щастливи, ако можем да изнасяме повече технология и ноу-хау към Германия, което ще създаде и работни места в страната”, каза Щайниц, цитиран от БТА.

“Железен купол” е част от цялостната система за противовъздушна отбрана на Израел от въвеждането си през 2011 г., като прехваща ракети с малък обсег, изстреляни срещу страната, както и дронове.

Щайниц подчерта важността на “Железен купол”, особено въздействието му по време на конфликтите в региона през последните години. “След атаката на ”Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. почти 50 000 ракети бяха изстреляни по страната от различни точки в Близкия изток”, каза той.

“Без система за противовъздушна отбрана и особено без ”Железния купол“ днес щяхме да скърбим за огромен брой жертви в Тел Авив, Хайфа и Йерусалим. Икономиката ни щеше да се срине”, добави той.

Щайниц предупреди, че заплахата пред Израел може също да има ефект и върху Европа. “Ако Иран и други държави могат толкова лесно да заплашват и да сплашват европейския континент, а Европа остава без никаква защита, тогава тя става уязвима и може да бъде изнудвана“, заяви той.