Иран бил готов да съдейства за разследването на ударите по цивилни райони в съседни държави

Иранският външен министър отрече Иран да е нанасял удари по цивилни или жилищни райони в Близкия изток и заяви, че Техеран е готов да сформира съвместна комисия със съседни държави, за да разследва кой носи отговорност за подобни удари, предаде Ройтерс.

Страните от Персийския залив призоваха Иран да прекрати ударите си срещу техните територии, които засягат не само американски военни бази, но и причиниха щети на енергийни съоръжения и жилищни райони, пише БТА.

Каналът на иранския външен министър Абас Арагчи в Телеграм цитира думите му от интервю за уебсайта Al Araby al Jadeed, че Техеран е в контакт с различни столици от района на Персийския залив и би приветствал всяка инициатива, която може да гарантира пълно прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.