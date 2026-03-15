ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван съобщава за масирано присъствие на китайски...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22472011 www.24chasa.bg

Двама българи са сред арестуваните за групово изнасилване на 17-годишна на остров Крит

Бойка Атанасова, Атина

В нощта срещу четвъртък са арестувани седем младежи, сред които и двама българи на 15 и 18 години, обвинени в пряко участие.

Гръцкото общество е разтърсено от брутален случай на групово изнасилване в град Ханя, остров Крит на 17-годишно момиче. Инцидентът, станал в нощта срещу четвъртък, завърши със серия от арести на седем младежи, сред които и двама българи на 15 и 18 години, обвинени в пряко участие.

Всичко започва в сряда вечерта, когато двете 17-годишни момичета - българка и гъркиня - напускат църковен приют за девойки, където били настанени. При неизяснени до момента обстоятелства, непълнолетните се озовавали в частен дом в компанията на група младежи.

Кошмарът приключва в четвъртък сутринта, когато 17-годишното гръцко момиче подало жалба в полицията, твърдейки, че е станало жертва на масово сексуално посегателство от петима души. Според показанията на пострадалата гъркиня, тя е нападната и изнасилена от петима души в часовете преди разсъмване. Вторият шок за разследващите идва от разкритието, че едно от момчетата е записвало целия акт с мобилен телефон.

При разпита на 17-годишната българка, тя е заявила, че след употреба на канабис, се е съгласила на сексуален контакт с един от тях, в резултат на което е била арестувана за употреба на наркотици.

Пострадалото гръцко момиче е в тежко психическо състояние и остава в специализирана клиника под постоянно наблюдение от психолози. Прокуратурата е назначила съдебномедицинска експертиза, която вече е потвърдила следи от насилие.

В нощта срещу четвъртък са арестувани седем младежи, сред които и двама българи на 15 и 18 години, обвинени в пряко участие.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел