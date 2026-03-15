Двама българи са сред арестуваните за групово изнасилване на 17-годишна на остров Крит

Гръцкото общество е разтърсено от брутален случай на групово изнасилване в град Ханя, остров Крит на 17-годишно момиче. Инцидентът, станал в нощта срещу четвъртък, завърши със серия от арести на седем младежи, сред които и двама българи на 15 и 18 години, обвинени в пряко участие.

Всичко започва в сряда вечерта, когато двете 17-годишни момичета - българка и гъркиня - напускат църковен приют за девойки, където били настанени. При неизяснени до момента обстоятелства, непълнолетните се озовавали в частен дом в компанията на група младежи.

Кошмарът приключва в четвъртък сутринта, когато 17-годишното гръцко момиче подало жалба в полицията, твърдейки, че е станало жертва на масово сексуално посегателство от петима души. Според показанията на пострадалата гъркиня, тя е нападната и изнасилена от петима души в часовете преди разсъмване. Вторият шок за разследващите идва от разкритието, че едно от момчетата е записвало целия акт с мобилен телефон.

При разпита на 17-годишната българка, тя е заявила, че след употреба на канабис, се е съгласила на сексуален контакт с един от тях, в резултат на което е била арестувана за употреба на наркотици.

Пострадалото гръцко момиче е в тежко психическо състояние и остава в специализирана клиника под постоянно наблюдение от психолози. Прокуратурата е назначила съдебномедицинска експертиза, която вече е потвърдила следи от насилие.