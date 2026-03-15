Иран: Моджтаба Хаменей е жив и в добро здраве

Върховният лидер Моджтаба Хаменей е жив и в "добро здраве". Това заяви говорител на външното министерство на Иран в неделя.

Моджтаба беше избран за аятолах след смъртта на баща му при ударите в Техеран на 28 февруари. Той обаче не се е появявал публично от началото на войната в Близкия Изток, а първото му официално обръщение беше прочетено от диктор в ефира на държавната телевизия. Това събуди спекулации, че Хаменей е бил тежко ранен и в момента е в кома.

Говорителят на външното министерство Есмаил Бакаеи обаче отхвърли тези слухове и ги нарече "част от дезинформационна кампания".

Той заяви още, че Иран не е насочвал ракети към Турция и предложи двете страни да направят комисия, която да разследва откъде са дошли ракетите.

От началото на конфликта имаше три случая на балистични ракети, насочени към Турция. И трите бяха прехванати от НАТО.

„Нашите въоръжени сили официално опровергаха информациите, че към Турция са били изстреляни ракети или дронове. Също така уверихме нашите турски приятели, че последните атаки не са били извършени от Иран", отбеляза той.

Бакаеи определи границата между Турция и Иран като „най-сигурната от всичките ни граници" и подчерта дълбочината на двустранните връзки.

„Турция е силна и стабилна ислямска държава. Винаги искаме Турция да остане силна, стабилна и независима. Между Иран и Турция винаги е имало много приятелски отношения и ние винаги сме се радвали на това. Между Турция и Иран съществуват културни, исторически, религиозни и емоционални връзки. Ние споделяме общи чувства с турския народ и това е много важно", каза той.

Той изказа предположение, че трета страна, а именно Израел, организира атаките, за да скара Иран и съседите му, като посочи като исторически прецедент „аферата Лавон" от 1954 г., известна още като „Операция Сузана".

„Помислете за класическа операция под фалшив флаг. През 1954 г. израелският режим проведе саботажни операции, насочени срещу отношенията между Египет и Великобритания и други страни. Това е много ясен пример", каза Бакаеи.

„Знаем, че в момента регионът ни се намира в много мътна и несигурна ситуация. В такава обстановка вероятността злонамерени сили да се възползват от това е много висока", добави той.