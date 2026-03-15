Осъдиха аржентинското звено от схемата на Ружа Игнатова

Осъдиха аржентинското звено на криптоизмамата OneCoin, водена от българската "крипто кралица" Ружа Игнатова на години затвор. Според аржентински медии съд в провинция Кордоба е осъдил 12 души, за които се смята, че са били екипа на местното звено на международната финансова пирамида, която според разследванията е измамила инвеститори по света с над 4,5 милиарда долара.

Решението е взето от 10-та наказателна камара на съда в Кордоба, след като 11 от обвиняемите са признали участие в схемата и са се съгласили да изплатят обезщетения на пострадалите. Наложените присъди варират между три и девет години затвор. Сред осъдените са радиоводещият Едгар Морено, Рикардо Берета, Алехандро Тейлър, Ариел Морасут, Мариана Ноел Лопес, Мануел Пералта Гевара, Андрес „Гато" Лопес, Алдо Легисамон, Нанси Диас, Моника Бласко, Даниел „Пупи" Корналия и Адолфо Амучастеги. Най-тежката присъда - девет години лишаване от свобода, получава Алехандро Тейлър, който не е направил никакво финансово обезщетение, въпреки че по време на процеса е заявил, че притежава значително богатство и луксозни автомобили, пише аржентинското издание "Кларин".

Схемата OneCoin е създадена през 2014 г. от Ружа Игнатова и брат ѝ Константин Игнатов. Тя се представя като революционна криптовалута, която ще се превърне в „следващия Bitcoin". Според разследващите обаче проектът никога не е имал реална блокчейн инфраструктура, а цената на „монетата" е била изкуствено надувана, за да привлича нови инвеститори в класическа понци схема.

Ружа Игнатова изчезва през 2017 г., когато разследванията срещу нея се засилват. Оттогава тя е в списъка на десетте най-издирвани бегълци на Федерално бюро за разследване, което предлага награда от 5 милиона долара за информация, водеща до нейното залавяне. Смята се, че последно е била видяна в България, преди да се качи на самолет за Гърция.

Журналистическо разследване на BBC и подкастът на журналиста Джейми Бартлет проследяват връзките ѝ с български престъпни групи, които според свидетелства са осигурявали охраната ѝ. Появиха се и непотвърдени версии, че тя може да е била убита от представители на мафията.

Освен наказателните присъди, съдът в Кордоба е постановил и частично обезщетение на жертвите. Осъдените са внесли около 91 700 щатски долара и 48 милиона аржентински песо (34 412,46 щатски долара), които ще бъдат разпределени между 18 пострадали инвеститори.

Една от пострадалите компании обаче няма да получи обезщетение. Става дума за строителната фирма Márquez y Asociados, тъй като тя самата е замесена в отделно разследване за имотни измами. Съдът е разпоредил тези средства да бъдат прехвърлени към прокуратурата, която води дело срещу компанията, за да бъдат използвани за обезщетение на нейните предполагаеми жертви.

Междувременно в Кордоба тече и второ разследване, известно като „OneCoin 2", свързано с финансови операции и изнасяне на средства в чужбина чрез сложни банкови схеми. Паралелно с това прокурорът по друго дело е блокирал над 150 недвижими имота, свързани със сателитна фирма, използвана за съмнителни финансови операции.

Случаят с OneCoin остава един от най-големите криптоизмами в историята. Международната измама засегна милиони инвеститори и остави след себе си огромни финансови щети, множество съдебни процеси, а съдбата на нейната създателка Ружа Игнатова остава под въпрос.