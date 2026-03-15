Гръцкият министър на отбраната ще бъде на посещение във Великобритания утре и другиден

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас ще бъде на посещение във Великобритания утре и другиден, където ще проведе разговори с официални лица в областта на отбраната в контекста на събитията в Иран и региона, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

В днешно съобщение на гръцкото министерство на отбраната се посочва, че в рамките на визитата си Дендиас ще се срещне с британския министър на отбраната Джон Хийли и със съветника по националната сигурност на министър-председателя на Великобритания Джонатан Пауъл.

Според съобщението дневният ред на посещението ще включва събитията в Персийския залив и „предизвикателствата пред отбраната в Източното Средиземноморие“, пише БТА.

Гърция изпрати две фрегати и четири изтребителя F-16, за да засили противовъздушната отбрана на Кипър, след като предполагаем ирански удар с дрон по британска военна база на острова в Източното Средиземноморие и бивша британска колония причини леки щети, припомня „Катимерини“.