Иранските Гвардейци на Революцията заплашиха с убийство израелския премиер Бенямин Нетаняху

3504
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Иранските Гвардейци на Ислямската революция отправиха заплаха за убийство срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, предадоха иранските агенции ФАРС и ИРНА, позовавайки се на изявление на елитните военни сили. 

В съобщението се заявява, че Нетаняху ще бъде "преследван и убит", без да се уточняват подробности, пише БТА.

Заплахата идва след взаимни нощни атаки при продължаващия военен конфликт между Иран, от една страна, и Израел и Съединените щати, от друга.

Военните действия започнаха на 28 февруари, когато Израел и САЩ предприеха мащабна офанзива срещу Иран. Техеран отговори с удари с ракети и дронове по израелска територия, както и срещу държави от Персийския залив, съюзници на Вашингтон, отбелязва ДПА.

