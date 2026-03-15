Тайван съобщава за масирано присъствие на китайски военни самолети близо до острова

Военни самолети Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Тайван отбеляза рязко увеличение на броя на китайските военни самолети в близост до острова, съобщи министерството на отбраната, след като значителният спад в броя на полетите през последните две седмици предизвика дискусии сред наблюдателите, отбелязва Асошиейтед прес.

Вчера министерството е засякло 26 китайски военни самолета около острова, като 16 от тях навлязоха в северната, централната и югозападната зона за въздушна отбрана. Съобщава се, че около острова са забелязани седем военни кораба. 

По-рано тайванското министерство съобщи за спад, който такара анализаторите да се чудят какво ли крои китайската армия. Тайван не беше съобщавал за китайски военни самолети, пресекли средната линия и навлезли в зоната, в продължение на една седмица - от 27 февруари до 5 март. След като на 6 март бяха засечени два, през следващите четири дни нямаше нито един.

Тези полети бяха възобновени в края на тази седмица, пише БТА.

Спадът съвпадна с годишната среща на китайския парламент. Макар че подобен спад е отбелязван и в миналото по време на големи събития и официални празници, спадът тази година беше по-забележим отколкото в миналото, посочва АП. Според цитирани от агенцията анализатори е малко вероятно срещата да е единствената причина за неотдавнашния спад. Друг възможен фактор може да бъде желанието да се намали напрежението във взаимоотношенията с Вашингтон няколко седмици преди посещението на американския президент Доналд Тръмп. Белият дом съобщи, че Тръмп ще посети Китай в периода от 31 март до 2 април, въпреки че Пекин все още не е потвърдил официално тази информация. 

Други наблюдатели предположиха, че спадът може да се дължи на преминаване към следваща фаза във военното обучение и модернизация на Китай, като армията изглежда проучва нов модел за съвместно обучение между своите сили.

Китай е решен да завземе острова, ако се наложи и със сила. През годините Пекин е изпращал военни самолети и военноморски кораби към острова почти ежедневно. Тайванските въоръжени сили вече заявиха, че не променят отбранителната си мерки поради спада в активността на китайските военни самолети.

