Над 500 кг наркотици са разкрити от властите в Истанбул при операция срещу четири тира

Над 500 кг наркотици са разкрити от властите в Истанбул при операция срещу четири тира.

Специализирани екипи за борба с наркотрафика в Истанбул са заловили 527,5 кг наркотици, укрити в четири тира, които трябвало да бъдат доставени на различни адреси в страната.

По информация на турската държавна телевизия ТРТХабер екипи от Отдела за борба с наркотрафика съвместно с екипи на Отдела за разузнаване към Дирекцията по сигурността в Истанбул са предприели проследяване на превозни средства въз основа на сигнал, че наркотици от чужбина пристигат в Истанбул, откъдето с камиони се трансферират към вътрешността на страната.

Наркотиците са били открити в различни тайници на предварително проследените четири тира, а съвместната операция е била предприета в района на Кючюкчекмедже на брега на Мраморно море, откъдето минава магистралата за Истанбул.

При операцията са задържани седем души, заподозрени за транспортирането на наркотиците, като имена им не се съобщават. Двама от задържаните са непълнолетни, пише БТА.

В рамките на разпитите на задържаните е установено, че след получаване на наркотиците, те е трябвало да ги доставят на определени адреси в страната.

Разследването по случая продължава.

Над 500 кг наркотици са разкрити от властите в Истанбул при операция срещу четири тира.

