Великобритания обмисля изпращане на кораби и дронове в Близкия изток, за да отвори Ормузкия проток

Великобритания обмисля да изпрати кораби и дронове за откриване на морски мини в Близкия изток в опит да отвори отново Ормузкия проток, заяви енергийният министър на страната Ед Милибанд, пише "Гардиън".

Той потвърди в неделя, че министрите разговарят се водят разговори със съюзниците за това как Обединеното кралство може да помогне за отварянето на този жизненоважен морски път, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Великобритания и други държави да разположат кораби в региона.

Около 20% от световните доставки на петрол преминават през протока, а фактическото му затваряне по-рано по време на войната доведе до рязък скок на цените на петрола – от приблизително 65 долара за барел до около 100 долара. Тази промяна предизвика тревога сред западните държави, чиито правителства са изправени пред перспективата за ново покачване на цените на енергията и инфлацията като цяло.

Милибанд заяви пред Би Би Си, че министрите разглеждат всички възможности за помощ при повторното отваряне на протока.

„Много е важно да отворим отново Ормузкия проток. Вече разговаряме със съюзниците си, включително и със Съединените щати", каза той.

„Има различни начини, по които можем да допринесем, включително с дронове за откриване на мини. Всички тези възможности се разглеждат съвместно със съюзниците ни... Всяка опция, която може да помогне протокът да бъде отворен отново, се обсъжда", добави той.

Милибанд говори ден след като Тръмп публикува съобщение в социалните мрежи, в което призова Великобритания, Китай, Франция, Япония, Южна Корея и други държави да изпратят военноморски кораби в региона.

„Много държави, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със Съединените американски щати, за да поддържат протока отворен и безопасен", написа той в платформата си Truth Social.

„Ние вече унищожихме 100% от военния капацитет на Иран, но за тях е лесно да изпратят един-два дрона, да пуснат мина или да изстрелят ракета с малък обсег някъде по този воден път или в него, независимо колко силно са победени."

„Надяваме се Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други държави, които са засегнати от това изкуствено ограничение, да изпратят кораби в района, така че Ормузкият проток вече да не бъде заплаха от страна на държава, която е напълно обезглавена."

„Междувременно Съединените щати ще бомбардират крайбрежието безмилостно и ще продължат да потапят ирански лодки и кораби. По един или друг начин скоро ще направим Ормузкия проток ОТВОРЕН, БЕЗОПАСЕН и СВОБОДЕН!"

Неговото съобщение дойде седмица след като той настоя, че САЩ нямат нужда от допълнителна помощ от Великобритания.

Междувременно министър-председателят Киър Стармър и висши военни фигури бяха подложени на критики за това, че не са разположили кораби в Близкия изток по-рано.

Военният кораб HMS Dragon отплава във вторник към Кипър, където ще подсили базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири. Британският флот вече няма кораби за лов на мини в региона, след като последният беше изтеглен обратно от Бахрейн дни преди началото на конфликта.

Министрите също така обмислят вътрешнополитическите последици от по-високите цени на енергията, които заплашват да провалят крехкото икономическо възстановяване на Великобритания.

Попитан в неделя дали правителството ще отмени планираното увеличение на акциза върху горивата през септември, Милибанд каза, че министрите ще подкрепят британския народ.

„Ще застанем зад британския народ в тази криза и ще направим всичко необходимо, за да го направим", каза той.

Правителствени служители заявяват, че все още не е взето решение относно увеличението на акциза върху горивата.