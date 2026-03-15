ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22472910 www.24chasa.bg

Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток

1888
Папа Лъв XIV СНИМКА: Виолина Христова

Папа Лъв ХІV отново призова днес за мир в Близкия изток, за слагане край на войната и възобновяване на диалога, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Скъпи братя и сестри, от две седмици народите в Близкия изток страдат от насилието и жестокостите на войната", каза папата американец в неделната си молитва "Ангел Господен" от Ватикана.

"Хиляди невинни хора бяха убити, а още много бяха принудени да напуснат дома си. Отново заявявам солидарността си с всички онези, които са изгубили скъпи за тях хора при нападенията, поразили училища, болници и жилищни райони", добави Светият отец.

Лъв ХІV подчерта, че ситуацията в Ливан е особено тревожна, предаде БТА.

"От името на християните в Близкия изток и всички добродетелни жени и мъже се обръщам към тези, които са отговорни за този конфликт. "Спрете огъня! Нека се върнем към пътя на диалога!", апелира той.

"Насилието никога не може да донесе справедливостта, стабилността и мира, които хората чакат", каза още папата.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

