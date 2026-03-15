Идентифицираха чрез ДНК обезглавено тяло, намерено преди 56 години

Главата и ръцете на мъж, чийто труп бе открит край самотен път в окръг Алигъни, Ню Йорк, преди 56 години, са идентифицирани чрез ДНК анализ, обявиха местните власти, съобщава Foxnews. Убиецът му обаче не е заловен.

Тялото на Клайд А. Копидж, 35-годишен, е намерено край път в Андовър, Северен Ню Йорк, през март 1970 г. „През почти 56 години, разследващите от щата Ню Йорк продължават да проследяват всяка следа, но идентичността на мъжа оставаше неизвестна", се казва в съобщението на щатската полиция на Ню Йорк в четвъртък.

Копидж е родом от Пенсилвания и не е бил обявен за изчезнал.

Той не е имал дрехи или друг начин за идентификация, каза комисар Джеймс О'Калахън в петък. О'Калахън посочи, че според доказателствата Копидж е бил убит и разчленен на друго място, преди тялото му да бъде оставено на уединения път в Андовър.

През юни 2022 г. тялото му е ексхумирано за създаване на ДНК профил и с помощта на ФБР най-накрая е идентифицирано. Щатската полиция съобщи, че Бюрото за криминални разследвания към NYSP Amity търси помощта на обществото за всякаква информация за Копидж или неговия убиец.

Разследването на смъртта му остава активно, казват от полицията.