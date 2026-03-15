Иран зове света: Кротко около Ормузкия проток, да не разширяваме войната

Външният министър на Иран Абас Арагчи.

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщиха Франс прес и БТА.

Иранското външно министерство заяви, че днес Арагчи е провел телефонен разговор с френския си колега Жан-Ноел Баро. По време на разговора Арагчи настоял другите държави да се "въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до ескалация и разширяване на конфликта".

Вчера Тръмп призова страни като Франция, Китай, Япония и Великобритания да изпратят военни кораби за защита на корабоплаването през стратегическия пролив, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Според Вашингтон маршрутът е сериозно затруднен вследствие на блокада от страна на Иран.

Четете още

Още от Свят

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел