Новият лидер на Иран май се лекува в Москва

Руският президент Владимир Путин лично е предложил Моджтаба Хаменей да бъде опериран в Русия

Високопоставен източник, близък до новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, разкри пред „Ал-Джарида", че той е бил транспортиран до Москва с руски военен самолет в рамките на строго секретна операция заради здравословното си състояние и съображения за сигурност.

След пристигането си в руската столица Хаменей е претърпял успешна хирургическа операция и в момента се лекува в частна болница, разположена в един от президентските комплекси.

Според източника раняването му при американско-израелските бомбардировки по време на т.нар. „начални удари" срещу Иран на 28 февруари е наложило лечение в добре оборудвана болница, постоянен медицински контрол и специално наблюдение. Подобни условия трудно могат да бъдат осигурени в Иран при продължаващите интензивни бомбардировки, особено след като Израел обяви, че ще преследва и новия върховен лидер.

Източникът допълва, че иранските служби за сигурност се опасяват местонахождението на сина на Хаменей да не бъде разкрито чрез проследяване на лекарите и специалистите, които го лекуват. Поради тази причина е било прието предложението той да бъде лекуван в Русия.

Отбелязва се също, че руският президент Владимир Путин лично е предложил Моджтаба Хаменей да бъде лекуван в Русия по време на телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан миналия четвъртък. Иранското ръководство, включително самият Хаменей, внимателно е обсъдило предложението и в крайна сметка го е одобрило. Същата вечер той е бил прехвърлен в Москва, където е поел лечение от руски лекари, подпомагани от група ирански медици, придружили го по време на пътуването.

Междувременно източник, близък до реформаторските среди в Иран, заявява пред „Ал-Джарида", че има сериозни съмнения дали първото послание, приписвано на сина на Хаменей, действително е написано от него. Според този източник текстът вероятно е подготвен от генералния секретар на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани, тъй като съдържанието му съвпада с редица негови изказвания преди самото обръщение.

По думите на същия източник синът на Хаменей дори не е бил информиран за речта, а липсата на публична поява и отсъствието на аудиозапис допълнително засилват съмненията около нейната автентичност.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху намекна, че Израел разполага с информация за местонахождението и състоянието на Моджтаба Хаменей, но не желае да я разкрива. На първата си пресконференция от началото на войната миналия четвъртък, запитан за състоянието на иранския върховен лидер, Нетаняху заяви: „Няма да му давам застраховка живот", изказване, което мнозина тълкуваха като знак, че Тел Авив притежава конкретни разузнавателни данни.

Според източници в Йерусалим израелското разузнаване смята, че нараняванията на Моджтаба може да са по-тежки, отколкото първоначално се е предполагало. Същевременно в Тел Авив не са разполагали с категорична информация, че той е напуснал Иран.