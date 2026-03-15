Израел: Ще продължим военната операция срещу Иран поне още три седмици

Израел ще продължи военната си кампания срещу Иран поне още три седмици, заяви в неделя говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) бригаден генерал Ефи Дефрин в интервю за Cи Ен Ен.

„Пред нас има хиляди цели", каза Дефрин. „Подготвени сме и действаме в координация с нашите съюзници от САЩ, като плановете ни обхващат поне периода до еврейския празник Пасха, който е след около три седмици."

Той добави, че израелската армия разполага и с планове за операции, които могат да продължат и още три седмици след това.

Изявлението на говорителя на IDF идва на фона на коментар на американския министър на енергетиката Крис Райт, който също в неделя заяви, че очаква военните действия срещу Иран да приключат „в рамките на следващите няколко седмици".

„Смятам, че този конфликт със сигурност ще приключи в следващите няколко седмици – възможно е дори и по-рано. След това ще видим възстановяване на доставките и спад на цените", каза Райт в интервю за Ей Би Си.

Междувременно израелските военновъздушни сили съобщиха в събота, че са завършили успешно 400-тата вълна от въздушни удари в Иран в рамките на операцията „Ревящ лъв", пише The Jerusalem Post. Сред поразените цели са складове за ракети и представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

По данни на израелското военно разузнаване до момента в операцията са загинали над 6000 членове на IRGC, а около 15 000 са били ранени.

Освен това израелската авиация е използвала повече от 10 000 боеприпаса от началото на войната на 28 февруари, съобщава Разузнавателното управление на Израелските отбранителни сили.

От там допълват, че целите на израелските удари вече не се ограничават само до военни обекти, а включват и отбранителната индустрия на Иран, както и инфраструктура, свързана със сигурността.

Според разузнавателните данни операциите на Израел в Иран се координират с американските военни, които също провеждат паралелна операция срещу Иран под името „Epic Fury".