Бившият премиер на Турция: Светът преминава през най-опасния период след Втората световна война

Светът преминава през най-опасния период след края на Втората световна война. Това заяви бившият премиер на Турция и дългогодишен архитект на турската външна политика Ахмет Давутоглу в предаването „120 минути" по bTV.

Според него международната система преминава през серия от дълбоки сътресения, които той описва като „геополитически земетресения". Първото от тях е настъпило след края на Студената война през 1991 г., второто – след терористичните атаки от 11 септември 2001 г., когато глобалната система за сигурност беше разтърсена. Третото голямо сътресение е финансовата криза през 2008 г., а четвъртото – Арабската пролет.

По думите му днес светът е изправен пред нова фаза – „системно земетресение", при което няколко големи кризи се преплитат едновременно. За разлика от миналото, сега липсват стабилни международни норми и институции, които да могат ефективно да управляват подобни конфликти. Именно затова той определя настоящата ситуация като най-опасната след Втората световна война, особено на фона на продължителни конфликти в различни части на света, които подкопават международния ред.

Давутоглу признава, че е очаквал ескалацията на напрежението около Персийския залив. Той дори е предупреждавал турските власти в свои парламентарни изказвания, че регионът се приближава към сериозна криза. Малко преди началото на преговорите между Съединените американски щати и Иран в Оман, иранският посланик му е предал послание от президента на Иран Масуд Пезешкиан, който е поискал неговата оценка за хода на ядрените преговори. Давутоглу е препоръчал Техеран да не напуска масата за преговори при никакви обстоятелства, защото според него прекъсването на диалога почти неизбежно би довело до военен удар от страна на Израел и Съединените щати.

Той обяснява, че част от стратегическите елити във Вашингтон и Тел Авив разглеждат настоящия момент като исторически повратен. Давутоглу дори използва понятието „теополитика", с което описва тенденцията геополитическите конфликти да се оправдават с религиозни и месиански аргументи. По думите му в определени среди около израелския премиер Бенямин Нетаняху съществува убеждението, че светът се намира в момент на съдбоносна битка, което прави рационалния стратегически диалог много по-труден.

Според Давутоглу част от предпоставките за днешното напрежение се коренят в Авраамовите споразумения, подписани по време на първия мандат на Доналд Тръмп. По негово мнение една от стратегическите цели на Израел е била създаването на напрежение между държавите от Персийския залив и Иран. Когато към това се добави и засиленото военно присъствие в региона, рискът от война става почти неизбежен.

По отношение на сигурността на Турция Давутоглу смята, че Анкара подхожда рационално и се стреми да избегне директна конфронтация с Иран. Като член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Турция представлява част от по-широк военен съюз, което означава, че евентуална атака срещу нея би могла да доведе до много по-голям конфликт. Именно затова, според него, Иран няма интерес да провокира подобен сценарий.

Въпреки това Давутоглу предупреждава за друг риск – възможността иранската държава да не контролира напълно всички структури на сигурността в страната. Той говори за своеобразна „мозайчна война", при която различни групи и структури действат паралелно. В подобна ситуация дори единична неконтролирана ракета, която попадне на турска територия, може да предизвика сериозна ескалация. Затова той смята, че разузнавателното сътрудничество между Турция, Иран и Съединените щати е ключово за предотвратяване на подобни инциденти.

По отношение на външната политика Давутоглу защитава концепцията за „активен неутралитет". Тя се различава от традиционния неутралитет, при който държавата просто стои настрани от конфликта. Според него Турция трябва да остане извън военните действия, но същевременно активно да участва в дипломатически усилия за решаване на кризата – особено между Иран, страните от Персийския залив и Съединените щати. Той припомня, че подобен подход е бил използван и в миналото – например по време на войната в Ирак през 2003 г., когато Анкара отказа да позволи на американски войски да използват турска територия за нападение срещу съседната държава.

Давутоглу дава и примери за турска посредническа дипломация – включително ролята на Анкара в политическите преговори в Ливан, както и инициативите ѝ по време на руско-грузинската война през 2008 г. Според него именно активната дипломация е ключът към предотвратяването на по-големи конфликти.

В интервюто си той отправя и предупреждение към страни като България, които са членове на НАТО и се намират близо до зоната на напрежение. Давутоглу смята, че решенията на Алианса трябва да се вземат колективно и след ясна стратегическа оценка. Според него една от големите грешки на Съединените щати е, че са започнали военни действия без ясно дефинирана крайна цел и без достатъчни консултации със съюзниците.

Той предупреждава и за сериозни икономически последици от конфликта, особено след атаките срещу иранския остров Харг – основният терминал за износ на петрол на Иран. Според Давутоглу това може да доведе до рязко поскъпване на енергийните ресурси и сериозни икономически трудности за страни, зависими от внос на енергия, като Турция и България. Освен енергийна криза той не изключва и риск от продоволствени проблеми, ако търговските маршрути в региона бъдат блокирани.

В по-широк план Давутоглу вижда две противоположни тенденции в света. От едната страна стоят политически сили, които насърчават конфронтация и използват религиозна реторика, за да оправдаят войните. От другата страна се формира нарастващо глобално обществено движение, което защитава международното право, човешките права и универсалните ценности.

Като пример за подобна инициатива той посочва международната платформа „Глобална инициатива за съвест", в която участват политически лидери, интелектуалци и носители на Нобелова награда от различни религии и култури. Целта на инициативата е да насърчи глобален диалог срещу насилието и геополитическите авантюри.

В заключение Давутоглу предупреждава, че най-голямата опасност за света е геополитическите конфликти да бъдат заменени от идеологически и религиозно мотивирани сблъсъци. Ако рационалното стратегическо мислене бъде изместено от подобна логика, последиците могат да бъдат катастрофални. Въпреки това той остава умерен оптимист, защото вижда признаци на нарастващо глобално обществено съзнание, което се противопоставя на подобни опасни тенденции.