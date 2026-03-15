Европа се готви за вълна от бежанци, затяга достъпа до своя територия

Великобритания предлага до 40 хил. паунда на семейства, за да напуснат страната

Европа се подготвя за бежанска вълна, ако войната в Близкия изток се проточи. Това ще бъде първото голямо изпитание на новите миграционни правила на ЕС, които блокът разработи след бежанската криза през 2015 г.

Т.нар. пакт за убежище трябва да влезе в сила в средата на юни и предвижда по-голямо сътрудничество и споделена отговорност между отделните държави при евентуална бежанска вълна, включително чрез спазване на обща процедура за скрининг на пристигащите. Става дума за установяване на самоличност и снемане на биометрични данни в първата сигурна страна, до която стигат. Целта е да се спрат опити за подаване на молби за убежище пред различни държави и за вторични движения в рамките на съюза.

Още преди да започне войната в Иран, агенцията на ЕС за убежище предупреди, че дори частична дестабилизация на страната може да генерира бежански движения с безпрецедентен мащаб. Причината е не само нейното 90-милионно население, но и защото през последните години на нейна територия има разселване на над 3 млн. души вследствие на други военни конфликти в региона. Според Върховния комисариат на бежанците точно заради такива

над 19 млн. души

в Близкия изток се намират в уязвима ситуация и след началото на войната в Иран вероятно ще търсят по-сигурни места за живот.

Засега няма признаци, че голям брой хора ще тръгнат да бягат към Европа, но ЕС “не може да пренебрегне възможността за нова бежанска криза”, коментира Николас Йоанидес, зам.-министър на миграцията на Кипър. В момента страната му е ротационен председател на съюза, а и е най-близо до Близкия изток. По думите му подобна криза може да изпита ефективността на новите правила на блока и затова той трябва да е подготвен.

Европа вече преживя рязко увеличаване на имиграцията преди 10 г., когато Турция позволи на повече от милион бежанци от Сирия и Афганистан да преминат нейните граници със страни от ЕС. Тя прие и повече от 4 млн. украински бежанци. Голяма част от тях избраха да живеят в богати държави като Германия, Испания, Италия и Великобритания. Ако обаче се вземе предвид съотношението им към броя на местното население, най-голяма е тяхната концентрация в Чехия, Полша, Естония и България.

След Дания сега и Великобритания обяви промяна в системата си за даване на убежище, за да предотврати възможността бежанци лесно да се заселват на нейна територия. “Тя ще доведе до намаляване на първоначалното разрешение за пребиваване от 5 на 2 години и половина. След като то изтече, нуждата от закрила ще бъде преразгледана. Ако тези хора все още се нуждаят от защита, статутът им ще бъде подновен. Ако обаче повече не се нуждаят от нея и родината им е безопасна, ще бъдат върнати у дома”, каза британският вътрешен министър Шабана Махмуд. Тя съобщи, че на семейства, на които е отказан статут, ще бъдат дадени и финансови стимули, за да си тръгнат от Великобритания. “На малък брой от тях ще бъде предложено стимулиращо заплащане от 10 хил. паунда на човек - максимум до 40 хил. на семейство, за да напуснат страната. Важен е контекстът на това решение. Настаняването в хотел на семейство от 3-ма души, търсещи убежище,

струва до 158 хил. паунда

годишно. Така че, ако тези стимули се окажат ефективни, те ще доведат до значителна икономия за данъкоплатците”, обясни Махмуд. По думите ѝ това се налага, тъй като над 200 хил. души са пристигнали незаконно с малки лодки през Ламанша в Обединеното кралство през последните години.

“Трябва да възстановим справедливостта в нашата миграционна система, което означава, че ще предлагаме защита само на истинските бежанци. Тази страна показа огромна щедрост към бягащите от война или преследване, включително към над 310 хил. украинци чрез специална визова схема и 184 хил. хонконгци, които имат и британско гражданство”, каза Махмуд.

Великобритания отдавна води битка с континентална Европа, че пропуска бягащи от военни конфликти чужденци да стигнат до английските брегове, макар международното право да предвижда те да получат убежище в първата сигурна страна, до която стигнат.