Иран: Ще се борим, докато САЩ не разбере, че няма път към победа

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаките на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа, съобщиха ДПА и БТА.

"Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", заяви дипломатът в интервю за американския телевизионен канал Си Би Ес.

Той заяви, че това ще продължи "докато президентът Тръмп не стигне до точката, в която приеме, че това е незаконна война без победа". На въпрос дали Иран е поискал пауза във военните действия, той отговори: "Не, никога не сме искали прекратяване на огъня – и никога не сме искали дори преговори".