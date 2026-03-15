Нетаняху опроверга слуховете за смъртта си с видео, в което си взема кафе

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува видео, с което опроверга слуховете, че е загинал при удар. Клипът беше качен в официалния му профил в "Екс" в неделя следобед.

Конспиративната теория първоначално беше разпространена от новинарска агенция „Тасним", но без да бъдат представени доказателства за удар срещу Нетаняху или официално потвърждение, че той е пострадал.

В публикуваното видео израелският премиер се вижда как взема поръчка за кафе, когато човекът зад камерата го пита за слуховете около предполагаемата му смърт. Нетаняху реагира с ирония, заявявайки, че „обича кафето" и „обича народа си", като използва еврейския жаргон „мет", който означава „обичам", но звучи по същия начин като думата „мъртъв" на иврит.

След това той се обръща към оператора и предлага да преброят пръстите му, след което вдига двете си ръце към камерата. По този начин Нетаняху отговаря директно на онлайн твърденията, че публикувано в петък видео в профила му е генерирано с изкуствен интелект и че на него той уж има шест пръста.

В същото време премиерът призова гражданите на Израел да продължат да се придържат към указанията за безопасност и да остават близо до защитени помещения дори когато излизат навън. Той подчерта, че устойчивостта на обществото дава сила на правителството, на Израелските отбранителни сили и на Мосад, пише The Jerusalem Post.

Нетаняху заяви също, че се предприемат действия, за които все още не може да говори публично. По думите му израелската армия е нанесла и ще продължи да нанася „много тежки" удари по цели в Иран и Ливан.

В края на видеото той насърчи обществото да продължи да следва указанията на Командването на вътрешния фронт и на местните власти, като подчерта, че ограниченията ще бъдат постепенно облекчени, когато ситуацията го позволи.