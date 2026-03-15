Седем индийци са загинали в Непал - автобусът им паднал в 150-метрово дере

Автобусът с поклонници в Непал е паднал в дере, дълбоко 150 метра. СНИМКА: Х/ @thegeo_sync

Пътнически автобус, превозващ индийски поклонници, излезе от планински път и се преобърна по стръмен склон в централната част на Непал. При инцидента загинаха седем души, а девет бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местната полиция.

Всички загинали са индийски граждани. Други седем индийски поклонници са ранени и са откарани в близки болници за лечение. Останалите двама пострадали са шофьорът на автобуса, който е от Непал, и неговият помощник, пише БТА.

Автобусът е прибирал пътниците след поклонение в храма Манакамана. Катастрофата е станала вчера вечерта по пътя, който свързва магистралата с храма, на около 120 километра западно от столицата Катманду. Автобусът се е движил по стръмен участък, когато е излязъл от завой, преобърнал се е и е паднало от около 150 метра в дере.

Спасителните екипи, подпомогнати от местни жители, са извадили ранените и са ги транспортирали с линейки до болници в района. Телата на загиналите ще бъдат подложени на аутопсия, преди да бъдат предадени на близките им.

Тежките автобусни инциденти са сравнително чести в Непал поради тесните и опасни планински пътища, лошата инфраструктура и техническото състояние на превозните средства.

