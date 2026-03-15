Израел отрича да има проблем с прехващането на ракети от Иран

Израелският външен министър Гидеон Саар отрече информацията, че Израел е изправен пред недостиг на системи за прехващане на балистични ракети след две седмици пълни седмици война с Иран и групировката "Хизбула" в Ливан, подкрепяна от Иран, съобщиха Ройтерс и БТА.

По-рано в американски медии, позоваващи се на анонимни източници, съобщиха, че Израел е уведомил Вашингтон, че запасите му от системи за прехващане са критично ниски. На въпрос дали докладът е точен и готов ли е Израел да проведе директни преговори с Ливан, Саар отговори: "И на двата въпроса отговорът е "не"."

Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел от началото на войната на 28 февруари по данни на Института за изследвания на националната сигурност към Университета в Тел Авив. Според израелските военни половината от изстреляните от Иран ракети са носили касетъчни боеприпаси.

Базираното в Ливан шиитско движение "Хизбула" също изстрелва ракети по Израел като ливанската групировка твърди, че това е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей в началото на американско-израелската война срещу Иран.