Киър Стармър, Марк Карни и Доналд Тръмп обсъдили блокадата на Ормузкия проток

Британският премиер Киър Стармър Снимка: Ройтерс

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на "Даунинг стрийт", цитирана от Ройтерс и БТА.

Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката.

Стармър и Карни "се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща", добави говорителката.

