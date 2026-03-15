ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Ирак: Петима са ранени при ракетна атака срещу летището в Багдад

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Петима души са били ранени при ракетна атака срещу международното летище в Багдад, където се намира и дипломатическо съоръжение на Съединените щати, съобщиха иракските власти.

„Пет ракети бяха изстреляни към международното летище в Багдад и прилежащите райони. При атаката са ранени четирима служители на летището и служители по сигурността, както и един инженер", се казва в изявление на медийното звено по сигурността, пише The Times of Israel.

Оттам уточняват, че част от ракетите са поразили територията на летището и съоръжение за обезсоляване на вода. Други са паднали в близост до затвор, в който се държат заподозрени членове на джихадистката групировка Ислямска държава, както и до иракска военновъздушна база, разположена до дипломатически обект на Съединени американски щати.

Ракета СНИМКА: Пиксабей

