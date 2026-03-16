Атака с дрон подпали международното летище в Дубай (Видео)

Атака с дрон предизвика пожар на международното летище в Дубай, като пламъците вече са овладени и няма данни за пострадали, съобщиха тази нощ местните власти, предава БТА.

"Инцидент с дрон в близост до международното летище в Дубай (DXB) е засегнал един от резервоарите за гориво", пише в изявление на медийната служба на Дубай, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Авиокомпания "Емирейтс" (Emirates) обяви в "Екс", че временно спира полетите си от и до Дубай.

Арабските държави от Персийския залив бяха подложени на повече от 2000 удара с ракети и дронове от началото на войната срещу Иран на 28 февруари, като целите включват дипломатически мисии и военни бази на САЩ, критична петролна инфраструктура, пристанища, летища, хотели и жилищни и офис сгради.