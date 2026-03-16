Фрагмент от иранска ракета удари сграда, ползвана от американския консул в Йерусалим

Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда в Йерусалим, която е използвана от американския консул. Това съобщи Ройтерс, като се позова на израелски медии и на Държавния департамент на САЩ, пише БТА.

Не се съобщава за ранени членове на персонал.

Говорител на американското дипломатическо ведомство посочи, че отломки от прехваната ракета паднали в жилищен район.

"САЩ категорично осъждат Иран и подкрепяните от Иран атаки на терористични милиции срещу дипломатическа, военна и цивилна инфраструктура в региона", подчерта говорителят на Държавния департамент.