Доналд Тръмп плаши с арест журналисти заради отразяването на войната в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да обвини репортери в измяна за разпространяване на невярна информация за войната в Иран. Това той направи с пост в Truth Social.

Президентът заяви, че Иран е „майстор в манипулирането на медиите" и подава невярна информация и видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, на „много благодарните за фалшиви новини медии".

Тръмп заяви, че видеоклиповете, показващи горящи сгради и кораби, са били генерирани от изкуствен интелект, включително видеоклип на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн", който гори в океана.

„Не само че не гореше, но дори не беше обстрелван – Иран знае по-добре от това да направи нещо подобно!", написа президентът.

„Историята беше съзнателно ФАЛШИВА и, в известен смисъл, може да се каже, че медиите, които я създадоха, трябва да бъдат подведени под отговорност за ИЗМЯНА за разпространение на фалшива информация!", продължи Тръмп.

Измяната е едно от най-тежките престъпления, които могат да бъдат извършени срещу САЩ. Според федералния закон измяната се определя като действие на лице, което дължи вярност на САЩ, но води война срещу страната или оказва помощ и подкрепа на нейните врагове.

Лице, осъдено за измяна, подлежи на минимум пет години затвор и глоба от минимум 10 000 долара, или дори на смъртно наказание.

Видеото с горящия самолетоносач „Ейбрахам Линкълн", за което говореше Тръмп, беше проверено от AFP, която наистина установи, че е създадено от изкуствен интелект.

Тръмп обвинява „Уолстрийт Джърнъл" в „невярна информация", защото е публикувал, че пет американски самолета за презареждане, са били повредени от ирански ракетен удар по военна база в Саудитска Арабия.

Президентът заяви, че медията е съобщила, че самолетите „предполагаемо са били свалени и сериозно повредени", но в действителност „всички са в експлоатация, с изключение на един, който скоро ще лети в небето".

„Иран е напът да бъде унищожен, а единствените битки, които те печелят, са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект", написа още Тръмп.

Той обвини „радикалните леви медии", че са знаели, че видеоклиповете и репортажите са фалшиви, но въпреки това са ги публикували.

Към края на публикацията си Тръмп похвали Брендан Кар, председателя на Федералната комисия по комуникациите, за това, че „разглежда лицензите на някои от тези корумпирани и крайно непатриотични „новинарски организации".

Кар вече е заплашвал да отнеме лицензите за излъчване на медии, които според него не отразяват конфликта в Иран по начин, който отговаря на „обществения интерес".

„Телевизионните оператори, които разпространяват измислици и изопачават новините – известни още като фалшиви новини – имат шанс сега да коригират курса си, преди да дойде време за подновяване на лицензите им", каза Кар.

„Те получават милиарди долари от БЕЗПЛАТНИ американски ефирни вълни и ги използват, за да разпространяват ЛЪЖИ, както в новините, така и в почти всичките си предавания", написа още президентът в неделя.