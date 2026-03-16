Външните министри от ЕС ще обсъдят днес в Брюксел войните в Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще обсъдят днес в Брюксел войните в Украйна и Близкия изток. Снимка: Пиксабей

Външните министри на страните от Европейския съюз ще обсъдят днес в Брюксел войните в Украйна и Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Очаква се украинският външен министър Андрий Сибига да вземе участие в срещата посредством видеоконферентна връзка.

Подкрепата на ЕС за Киев миналия месец се натъкна на липса на съгласие сред 27-те страни членки на ЕС, които не успяха да постигнат единодушие за нови помощни мерки на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна.

Двадесетият пакет санкции на ЕС срещу Русия, както и пакет за финансова помощ на стойност 90 милиарда евро, все още са блокирани на фона на противопоставянето на Унгария и Словакия.

Европейският съюз неведнъж предупреди за възможни последици за Украйна от конфликта в Близкия изток.

Европейската комисия заяви, че Москва се възползва изключително много от покачването на цените на горивата, което се наблюдава след началото на войната в Иран, като печели по 150 милиона евро на ден от продажба на петрол.

Очаква се също външните министри формално да одобрят нови санкции срещу представители на иранските власти и ирански организации, както обяви миналата седмица ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

