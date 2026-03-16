Еманюел Макрон призова иранския си колега за незабавно спиране на атаките в Близкия изток

Френският президент Еманюел Макрон призова иранския си колега Масуд Пезешкиан да предприеме действия, с които да гарантира незабавното спиране на атаките на Ислямската република в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Макрон написа в социалната мрежа "Екс", че е разговарял с Пезешкиан по телефона и е настоял "незабавно да се сложи край на неприемливите атаки, които Иран извършва срещу страни в региона, независимо дали директно или чрез свои проксита, както в Ливан и Ирак".

"Напомних му, че Франция действа в строго отбранителна рамка, насочена към защита на интересите ѝ, на регионалните ѝ партньори и на свободата на корабоплаването, и че е неприемливо страната ни да бъде превръщана в мишена", добави Макрон.

Той е подчертал пред Пезешкиан, че е изключително важно да се възстанови свободното корабоплаване в Ормузкия проток.

Френският президент отбеляза, че за постигането на трайна стабилност е нужна нова рамка в областта на политиката и сигурността, която да отразява опасенията от ядрените амбиции на Иран, неговата балистична програма и действията му в региона.

"Само нова рамка за сигурност и сътрудничество може да гарантира мира за всички", посочи Макрон и добави, че подобно споразумение трябва да даде гаранции, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие.