Няколко държави отказаха на Тръмп да пратят кораби в Ормузкия проток

11016
Ормузкия проток СНИМКА: Ройтерс

Няколко големи държави отказаха на американския президент Доналд Тръмп да изпратят военни кораби в Ормузкия проток. Оттам минават близо 20% от петролните доставки. 

Тръмп призова да се създаде коалиция, която да помогне за отварянето на протока, където в момента са блокирани търговски кораби. 

Той поиска Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да се включат в инициативата. 

В неделя вечер германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му няма да участва в тази мисия и да изпраща военни кораби в протока. Малко по-късно отказ дойде и от Токио.

Австралия, друг ключов съюзник на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, заяви, че не е била помолена официално и няма да изпрати кораби. „Знаем колко невероятно важно е това. Но не е нещо, за което са ни помолили или за което ние допринасяме", каза Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе, в интервю за държавната телевизия ABC.

Южна Корея пък заяви само, че „внимателно разглежда" призива на Тръмп. „Следим внимателно изказванията на президента Тръмп в социалните мрежи и ще разгледаме въпроса с необходимото внимание, в тясна координация със САЩ", заяви представител на президентската администрация на азиатската страна.

В отговор Тръмп предупреди, че страните от НАТО ги чака "лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток. 

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел