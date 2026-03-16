Няколко държави отказаха на Тръмп да пратят кораби в Ормузкия проток

Няколко големи държави отказаха на американския президент Доналд Тръмп да изпратят военни кораби в Ормузкия проток. Оттам минават близо 20% от петролните доставки.

Тръмп призова да се създаде коалиция, която да помогне за отварянето на протока, където в момента са блокирани търговски кораби.

Той поиска Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да се включат в инициативата.

В неделя вечер германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му няма да участва в тази мисия и да изпраща военни кораби в протока. Малко по-късно отказ дойде и от Токио.

Австралия, друг ключов съюзник на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, заяви, че не е била помолена официално и няма да изпрати кораби. „Знаем колко невероятно важно е това. Но не е нещо, за което са ни помолили или за което ние допринасяме", каза Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе, в интервю за държавната телевизия ABC.

Южна Корея пък заяви само, че „внимателно разглежда" призива на Тръмп. „Следим внимателно изказванията на президента Тръмп в социалните мрежи и ще разгледаме въпроса с необходимото внимание, в тясна координация със САЩ", заяви представител на президентската администрация на азиатската страна.

В отговор Тръмп предупреди, че страните от НАТО ги чака "лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.