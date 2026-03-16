Една година от трагедията в Кочани, близки на жертвите се събраха пред дискотеката (Снимки)

Северна Македония отбелязва една година от трагедията в град Кочани, където при пожар в дискотека загинаха десетки младежи.

Огънят избухва около 2:30 през нощта на 16.03.2025 г. в заведението "Пулс" в Кочани, град на около 1000 км от столицата Скопие. Близо 1500 души са присъствали на концерт на групата DNK, когато се случила трагедията.

В пожара при Кочани загинаха 63 младежи на възраст между 14 и 25 години, а 223 бяха ранени. В Северна Македония беше обявен 7-дневен траур в памет на жертвите.

Сред загиналите са и вокалистката на група DNK Сара Пройковска и барабанистът на бандата, както и 25-годишният футболист Андрей Лазаров, който се задушил, докато помагал да се изведат присъстващите навън.

Двадесет от най-тежко пострадалите бяха лекувани в чужбина, а 14 от ранените бяха лекувани в болници в България.

Бедствието е един от най-смъртоносните пожари в нощен клуб, случвали се поне от десетилетие. През 2015 г. претъпкан нощен клуб в Букурещ, Румъния, беше обхванат от пламъци след изстрелване на пиротехника по време на концерт, убивайки 64 души.

Смъртоносният пожар напомня и за трагедията пред дискотека "Индиго" в София на 21 декември 2001 г., когато близо 1000 деца се събират пред заведението за концерт на Колумбиеца и Мъглата. Когато вратите се отварят, тийнейджърите напират да влязат, защото вече са измръзнали. Някой се провиква, че входът е безплатен и децата се юрват по стълбите, но охраната ги спира на входа. Децата се оказват притиснати, някои падат по стълбите, задувашат се и биват стъпкани от тълпата. 7 деца загиват при трагедията.

На 16.03 между 2:15 и 2:32 ч. вечерта пред дискотеката в Кочани, близки на загиналите в пожара и част от оцелелите се събраха, за да почетат жертвите под мотото "Светлината, която остава."